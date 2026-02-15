Asti Carnevale più brillante | consigliera dona stelle filanti a bambini delle scuole primarie

Elisabetta Lombardi, consigliera comunale di Asti, ha regalato “stelle filanti” ai bambini delle scuole primarie, rendendo il Carnevale più vivace e luminoso. La sua iniziativa ha coinvolto oltre cento studenti delle scuole Giovanni Pascoli e Gramsci, portando alle loro mani coriandoli colorati e luci scintillanti.

Asti, un Carnevale più Luminoso Grazie al Gesto di una Consigliera Comunale. Asti si è colorata di festa grazie all'iniziativa di Elisabetta Lombardi, consigliera comunale, che ha donato "stelle filanti" ai bambini della Scuola Primaria dell'Infanzia Giovanni Pascoli e della Scuola Primaria Gramsci. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha portato un sorriso e un tocco di magia nel periodo del carnevale per i più piccoli. Un'Attenzione alle Nuove Generazioni. La consigliera Lombardi ha voluto personalmente portare un po' di allegria e colore nelle aule delle scuole astigiane, scegliendo di condividere un momento di spensieratezza con i bambini durante le celebrazioni carnevalesche.