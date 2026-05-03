Bibi Files così Netanyahu chiese al Qatar di finanziare Hamas | Io uso la tecnica de Il Padrino

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel documentario di Alexis Bloom, inaccessibile in Italia, i rapporti tra il primo ministro israeliano e Hamas. Quasi 1 miliardo di finanziamenti arrivati dal Qatar, e quelle parole inquietanti durante gli interrogatori: "Trasmetto messaggi ai nostri nemici costantemente".🔗 Leggi su Fanpage.it

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