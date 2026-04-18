Bibi Files cosa c’è nel documentario proibito | Netanyahu corrotto tra sigari gioielli e champagne per la moglie Sara

Nel documentario "The Bibi Files", non accessibile in Italia, le testimonianze delle indagini per corruzione contro il primo ministro israeliano. Tra regali a centinaia di migliaia di dollari e favori, emerge il ruolo dominante della moglie Sara.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tucker Carlson compra “The Bibi files”, il documentario su Netanyahu vietato in Israele. “Ecco l’uomo che trascina gli Usa in guerra”“Mentre gli Stati Uniti vengono trascinati in un’altra guerra all’estero, vale la pena conoscere l’uomo che ci ha costretti a entrarvi.

Stellantis, condannati un manager corrotto e la moglie: Tangenti mascherate da consulenze farloccheCome hanno fatto il manager un tempo al vertice della I-Fast di Torino e la moglie a ricevere 318mila euro in cambio di favori a due amici...

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Argomenti più discussi: The Bibi Files: il documentario che non doveva circolare (e che ora circola ovunque); Epstein Files, incontro con dibattito; Magyar fa impazzire la sinistra: chiama subito Bibi Netanyahu; TG6: Quale nazione ha cibo a sufficienza?.

The Bibi Files: il film che Netanyahu ha cercato di fermare ora punta all'OscarIl Primo ministro israeliano ha fatto di tutto per bloccare la proiezione del documentario The Bibi Files. Fortunatamente, un tribunale di Gerusalemme ha respinto la causa di Netanyahu, che sosteneva ... it.euronews.com

Bibi Files” stanno diventando virali. Parliamo di un documentario del 2024, ripubblicato ora da Tucker Carlson. Si basa su oltre mille ore di interrogatori segreti della polizia israeliana a Netanyahu, sua moglie Sara, il figlio Yair e vari collaboratori e finanziatori. - facebook.com facebook