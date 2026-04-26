Bibi Files la corruzione di Netanyahu | favori ai ricchi in cambio di regali e controllo dei media

Un nuovo documentario vietato in Italia approfondisce gli episodi di corruzione di cui è accusato un ex premier. Il film ricostruisce come la figura politica abbia ricevuto favori dai ricchi in cambio di regali e abbia esercitato un controllo sui media. Le accuse si concentrano su pratiche di corruzione e influenza indebita, con testimonianze e ricostruzioni dettagliate degli episodi coinvolti.

Nel documentario vietato in Italia vengono ricostruiti gli episodi di corruzione di cui è accusato Netanyahu. Al produttore Milchan una legge fiscale ad hoc, in cambio di gioielli e champagne. All'imprenditore Elovitch un prestito da 200 milioni di dollari in cambio del controllo di un giornale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Corruzione a Nola: 10 indagati per voti in cambio di denaro e favori. Bibi Files, cosa c’è nel documentario proibito: Netanyahu corrotto tra sigari, gioielli e champagne per la moglie SaraNel documentario "The Bibi Files", non accessibile in Italia, le testimonianze delle indagini per corruzione contro il primo ministro israeliano. Contenuti di approfondimento Si parla di: Bibi Files, cosa c’è nel documentario proibito: Netanyahu corrotto tra sigari, gioielli e champagne per la moglie Sara. The Bibi Files: il film che Netanyahu ha cercato di fermare ora punta all'OscarIl Primo ministro israeliano ha fatto di tutto per bloccare la proiezione del documentario The Bibi Files. Fortunatamente, un tribunale di Gerusalemme ha respinto la causa di Netanyahu, che sosteneva ... it.euronews.com Bibi Files, cosa c’è nel documentario proibito: Netanyahu corrotto tra sigari, gioielli e champagne per la moglie SaraNel documentario The Bibi Files, non accessibile in Italia, le testimonianze delle indagini per corruzione contro il primo ministro israeliano ... fanpage.it