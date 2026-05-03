Il Trento si prepara a tornare in campo dopo aver concluso il campionato con un finale in crescendo. La squadra ha mostrato un notevole entusiasmo nelle ultime partite, portando con sé la determinazione di continuare a sorprendere. La formazione si presenta con il morale alto, desiderosa di mantenere lo slancio positivo e di affrontare i prossimi impegni con fiducia.

"Il finale di campionato ci ha dato entusiasmo: lo porteremo con noi, insieme alla voglia di continuare a stupire". Firmato, Vinicio Espinal. La Giana, questa sera alle 20 al Briamasco di Trento, si giocherà per la terza volta consecutiva i playoff. Nel 2022, proprio qui, era arrivata la retrocessione. Poi, con Andrea Chiappella, primo posto in Serie D e doppia partecipazione agli spareggi, con un cammino arrivato a un passo dalle Final Four la scorsa stagione. Quest’estate, rifondazione. Dunque, traguardo tutt’altro che scontato: "I ragazzi hanno fatto un percorso importante, crescendo di giorno in giorno", le parole dell’allenatore. Il gruppo, a gennaio, aveva perso riferimenti come Alborghetti (passato all’Entella in Serie B) e Lamesta (trasferitosi al Brescia dove ha trovato l’ex compagno De Maria).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - BIANCAZZURRI LANCIATISSIMI. Giana, dalla retrocessione al sogno: riecco il Trento: "Finale in crescendo, vogliamo sorprendere ancora»

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Giana, finale da sogno. "La nostra realtà supera la fantasia»"Avevo parlato chiaro alla squadra, dicendo di andarci a prendere questi playoff.