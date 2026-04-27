La Giana si è qualificata ai playoff con una vittoria importante contro il Cittadella. L’allenatore ha sottolineato di aver parlato chiaramente alla squadra, esortandola a raggiungere l’obiettivo. La prestazione dei giocatori è stata definita “enorme” dall’allenatore stesso, che ha espresso fiducia nel loro impegno e nel risultato raggiunto. La qualificazione ai playoff rappresenta un traguardo significativo per il club in questa stagione.

"Avevo parlato chiaro alla squadra, dicendo di andarci a prendere questi playoff. Io ci credevo, hanno dimostrato di farlo anche loro facendo una prestazione enorme contro il Cittadella ". Tutto l’orgoglio di Vinicio Espinal. Ne ha ben dondonde. Le reti firmate Ferri e Galeandro al Tombolato si sono tradotte in aggancio al decimo posto, l’ultimo buono per i playoff. Terza qualificazione consecutiva per i biancazzurri dal ritorno in Serie C. L’anno scorso, con Andrea Chiappella poi volato all’Entella in cadetteria, la squadra aveva addirittura sfiorato le Final Four sfumate a Terni (oltre alla vittoria della Coppa Italia, persa col Rimini in finale).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giana, finale da sogno. "La nostra realtà supera la fantasia»

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