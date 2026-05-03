Bergomi ha commentato il pareggio casalingo della Juventus, sottolineando le difficoltà della squadra nel sbloccare il risultato e criticando le scelte offensive durante la partita. Ha anche evidenziato come la sostituzione di Thuram nella ripresa abbia influito sull’andamento del match, creando ulteriori complicazioni. La sua analisi si concentra sugli aspetti tattici e sulla gestione delle occasioni offensive della formazione torinese.

di Luca Fioretti Bergomi analizza il pareggio casalingo della Juventus criticando la manovra offensiva e le difficili scelte tattiche in campo. Il post partita di Juve Verona continua a far discutere moltissimo tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati. Il pareggio per 1-1 ha evidenziato diverse criticità strutturali che andranno risolte. Negli studi di Sky Sport, il commentatore tecnico Beppe Bergomi ha voluto analizzare in maniera lucida e approfondita quanto accaduto sul campo. Secondo l’opinionista, le enormi difficoltà incontrate dai padroni di casa derivano da un approccio non concretizzato e da una serie di mosse che non hanno sortito gli effetti desiderati dalla panchina.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bergomi critica la Juve: «O la sblocchi subito o diventa difficile. E togliere Thuram nella ripresa non ha aiutato»

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