Fabrizio Biggio ha espresso gratitudine verso Fiorello, che gli ha offerto supporto durante un periodo complicato nella sua carriera. Il conduttore ha fornito assistenza e vicinanza, dimostrando un legame di amicizia e stima reciproca. Biggio ha commentato pubblicamente quanto l’aiuto di Fiorello sia stato importante in quel momento difficile.

R iconoscenza, ma anche amicizia e stima reciproca: Fabrizio Biggio ha parole piene d’affetto per Fiorello, che l’ha aiutato e sostenuto in un momento difficile della sua vita professionale. Fiorello e Biggio sposi: la parodia di Sal Da Vinci è esilarante X Leggi anche › Torna “La Pennicanza” di Fiorello con l’inseparabile Biggio, orari e quando inizia Fabrizio Biggio su Fiorello: «Nessuno credeva in me». Ospite del programma Tv Da noi. a ruota libera, Biggio si è soffermato sul suo sodalizio professionale con Fiorello. «Ero in un momento basso del mio lavoro, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più. Era il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: “Basta, non ci penso più e a settembre mi invento qualcosa“. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore e regista deve molto a Fiorello, che l'ha aiutato in un momento difficile. Ecco cosa il conduttore ha fatto per lui, sostenendolo come pochi

Articoli correlati

Leggi anche: L'attore e regista ha raccontato quanto sia stato bello lavorare in Piemonte: ecco cosa ha rivelato sul suo ultimo film, che sta pr arrivare nelle sale

In Tv con una nuova serie, l'attore ha dichiarato che il personaggio che interpreta ha qualcosa che a lui manca nella vita. Vi sveliamo cosaDal 6 marzo Luca Argentero sarà su Sky con Avvocato Ligas, serie in cui veste i panni del protagonista e che è tratta dal romanzo Un caso complicato...

Tutti gli aggiornamenti su L'attore e regista deve molto a...

Temi più discussi: Fabrizio Biggio si commuove: La chiamata di Fiorello? Lui ha creduto in me quando nessuno lo faceva; Una serata al Nest con... Giuseppe Fiorello; La fiction sul manicomio di Maggiano arriva in tv: Noi pieni di emozione tra le libere donne di Tobino; Fabrizio Biggio: Fiorello? Ha creduto in me quando nessuno lo faceva. Una stalker ha scritto a mia moglie.

Fabrizio Biggio si commuove: La chiamata di Fiorello? Lui ha creduto in me quando nessuno lo facevaL'attore e conduttore de La Pennicanza si è raccontato nel salotto di Francesca Fialdini. E ha rivelato come (e quando) la sua vita professionale è cambiata ... today.it

Biggio attore in 'Le libere donne': Fiorello mi ha sempre detto di interpretare un ruolo drammatico. Senza di lui questa attenzione per me non ci sarebbeIl conduttore de 'La Pennicanza' racconta la sua esperienza di attore nella nuova serie di Rai 1 e parla del suo rapporto con Fiorello ... today.it

TITOLO: Un padre è un padre AUTORE: Catena Fiorello Galeano Catena Fiorello ci regala un romanzo intenso e toccante che esplora il legame tra padre e figlia, scavando nelle pieghe dell’abbandono, del perdono e della riscoperta. Ambientato nel g - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com