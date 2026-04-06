Casteldimezzo rinata | 650mila euro per salvare le mura storiche

Lunedì 6 aprile 2026, le mura storiche di Casteldimezzo sono state ufficialmente riaperte dopo un intervento di restauro finanziato con 650mila euro. L’operazione è stata realizzata dall’amministrazione comunale di Pesaro in collaborazione con la Regione Marche, con l’obiettivo di preservare il patrimonio architettonico locale e valorizzare il sito in vista della prossima stagione turistica. L’apertura al pubblico ha segnato la conclusione di un intervento iniziato alcuni mesi prima.

Lunedì 6 aprile 2026, l’amministrazione di Pesaro e la Regione Marche hanno inaugurato il restauro delle mura storiche di Casteldimezzo, un intervento volto a restituire valore al patrimonio architettonico locale in vista della stagione turistica. L’opera è stata presentata ufficialmente durante le celebrazioni dedicate alla Festa del Santissimo Crocifisso, evento che coinvolge tradizionalmente gli abitanti del Quartiere 6 e i visitatori della zona. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Andrea Biancani, l’assessore Riccardo Pozzi e l’assessore regionale Francesco Baldelli. Il dettaglio tecnico e l’investimento economico. I lavori sono stati portati a termine in sette mesi, partendo da settembre 2025 per concludersi a fine marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casteldimezzo rinata: 650mila euro per salvare le mura storiche Cittadella: 3 giorni di formaggi, vini e premi tra le mura storicheLa città murata di Cittadella si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione di Formaggio in Villa, un evento che trasformerà le vie storiche e... Scerbatura nell’area ex Sanderson dopo anni di abbandono, Sos dal Comitato: “Tutelare le mura storiche”L’associazione civica sollecita istituzioni, Soprintendenza e proprietà alla salvaguardia delle strutture perimetrali e alla valorizzazione del...