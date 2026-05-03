Beppe Sala dialoga con Tommasi a Verona il confronto sul futuro che parte dalle città | L’Europa riguarda tutti

Da veronasera.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio si apre a Verona la quarta edizione di “Verona Èuropa”, un evento dedicato ai temi europei promosso dal Comune locale. La manifestazione si svolge alla Gran Guardia e prevede incontri e confronti su questioni che riguardano l’Europa e le città. Tra i partecipanti, il sindaco di Milano e il presidente di una organizzazione di settore discuteranno sul ruolo delle città nel futuro europeo.

Si apre lunedì 4 maggio alla Gran Guardia la quarta edizione di “Verona Èuropa”, il festival dedicato ai temi europei promosso dal Comune scaligero. L’inaugurazione, fissata alle 18.30, sarà affidata a un dialogo a tre che mette al centro il ruolo delle città nelle dinamiche dell’Unione europea.🔗 Leggi su Veronasera.it

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