Il nuovo allenatore del Torino, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, commentando il suo rapporto con la squadra e i tifosi. Ha affermato che chi non comprende il momento attuale non fa più parte del gruppo e ha accennato a un confronto con i tifosi, senza entrare in dettagli specifici. La sua presenza inizia ora a influenzare le dinamiche del club.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Torino, D’Aversa: «Se ci fosse qualcuno che non ha capito il momento non farebbe più parte della squadra. Sul confronto con i tifosi.» Roma, parla Gasperini: «All’andata eravamo un po’ più rimaneggiati, soprattutto in difesa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, D’Aversa: «Se ci fosse qualcuno che non ha capito il momento non farebbe più parte della squadra. Sul confronto con i tifosi…»

D'Aversa a Torino: «Orgoglioso di questo club, voglio ridare entusiasmo a squadra e tifosi»La presentazione ufficiale di Roberto D’Aversa come nuovo tecnico del Torino arriva in una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di...

Bernardo Silva, il gesto che ha esaltato i tifosi: ecco perché la Juve farebbe un colpaccioIl portoghese si è reso protagonista di un episodio contro il Brighton che è piaciuto moltissimo ai tifosi del Manchester City Milan-Genoa è stata la...

Contenuti e approfondimenti su Torino.

Temi più discussi: D’Aversa al Toro; Esonerato Baroni, D'Aversa nuovo allenatore del Torino; Calcio, il Torino presenta D’Aversa: Entusiasmo, risaliremo; Il Torino ha deciso: via Baroni, tocca a D’Aversa l’operazione salvezza.

D'Aversa: Torino, orgoglioso di essere qui, dobbiamo pensare solo all'obiettivo finaleContro la Lazio l'esordio del tecnico coi granata: Ho trovato tanta voglia di lavorare. Dobbiamo essere tutti responsabili. Coi tifosi c'è stato un confronto civile. Ai ragazzi chiedo di motivarli a ... gazzetta.it

Torino, il neo tecnico dei granata Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la LazioIn casa Torino si apre ufficialmente l’era Roberto D’Aversa, chiamato a risollevare una squadra reduce da sei sconfitte nelle ultime otto partite e ormai con la zona retrocessione pericolosamente ... calcionews24.com

Torino Football Club - facebook.com facebook

#Torino, alta tensione al #Filadelfia: confronto tra squadra e tifosi prima della #Lazio x.com