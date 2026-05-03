Un nuovo decreto sulle accise ha portato a un aumento dei prezzi della benzina in autostrada, facendo salire i costi di un pieno da 50 litri. I prezzi attuali superano già i valori più alti registrati nel corso del 2023, generando preoccupazioni tra gli automobilisti. La variazione si riflette sui cartellini delle pompe di benzina lungo le tratte autostradali, dove si nota un incremento rispetto alle settimane precedenti.

? Cosa scoprirai Quanto peserà davvero il nuovo pieno da 50 litri in autostrada?. Perché i prezzi superano già i massimi registrati nel 2023?. Chi dovrebbe invece pagare per compensare questo rincaro ai cittadini?. Come influirà la fine della domenica sui listini dei distributori self?.? In Breve Pieno da 50 litri in autostrada costa 4,90 euro in più dal 1 maggio 2026.. Prezzo benzina autostradale a 1,956 euro al litro, superando la media del 2023.. Massimiliano Dona critica l'uso delle sanzioni antitrust per coprire altre spese governative.. Media stradale con Bolzano e Trento registra rincaro di 7,6 centesimi al litro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina in autostrada: il nuovo decreto accise alza i prezzi

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