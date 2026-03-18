Prezzi Benzina e Gasolio decreto del governo taglia accise | Meno 25 cent al litro subito

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che riduce le accise su benzina e gasolio, prevedendo uno sconto di 25 centesimi al litro subito. La misura mira a far scendere i prezzi alla pompa e coinvolge i distributori di carburanti. La decisione viene ufficializzata attraverso un provvedimento di natura governativa.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prevede un taglio delle accise abbassare i prezzi di benzina e gasolio ai distributori. "Siamo intervenuti con tre misure: di fatto tagliamo 25 centesimi al litro" ha spiegato la Premier Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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