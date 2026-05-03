I prezzi della benzina continuano a salire, con un aumento di circa 20 centesimi al litro rispetto alle settimane precedenti. Il governo ha deciso di mantenere il controllo sui prezzi del carburante per altre tre settimane, prolungando le restrizioni dopo il primo intervento del 18 marzo. La tensione geopolitica in Medio Oriente ha contribuito alla decisione di intervenire per contenere i rincari, mentre i timori riguardano anche il possibile aumento del gasolio fino a 2,50 euro al litro.

Il Governo calmiera i prezzi del carburante per altre tre settimane, dopo il primo intervento del 18 marzo e la situazione di tensione geopolitica in Medio Oriente. Stavolta però lo sconto sulla benzina è di 5 centesimi al litro (20 centesimi sul gasolio, che era aumentato del 24%; la super del 6%). Il rifornimento di ‘senza piombo’ è dunque già rincarato, anche se non ancora ovunque. Abbiamo effettuato un’osservazione sul campo, presso cinque distributori forlivesi, legati ad altrettanti marchi, per confrontare i prezzi di giovedì 30 aprile con quelli di ieri (sabato 2 maggio), primo giorno dall’entrata in vigore della nuova proroga. Mentre il costo del diesel è rimasto appunto stabile, quello della benzina è andato incontro a una crescita notevole.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benzina, ennesimi rincari. Quasi 20 centesimi al litro in più. Il timore futuro: "Gasolio a 2,50"

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