Oggi il prezzo del gasolio si attesta a 2,17 euro al litro, mentre quello della benzina raggiunge i 1,78 euro. La Calabria e la Sicilia risultano essere le regioni più costose per i carburanti. Nonostante il recente calo del petrolio del 18% a seguito di un annuncio di tregua da parte del governo statunitense, i prezzi alla pompa continuano a salire, con il gasolio che si avvicina ai 2,2 euro al litro su tutto il territorio nazionale.

Nonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei carburanti continuano a salire al punto che il prezzo medio del gasolio viaggia spedito verso quota 2,2 euro al litro in tutta Italia. Lo afferma il Codacons, sulla base dei dati regionali forniti dal Mimit. Oggi il gasolio in autostrada ha raggiunto una media di 2,191 euro al litro, mentre ieri veniva venduto a 2,158 eurolitro; la benzina sale a 1,825 euro al litro. Sulla rete ordinaria il prezzo del gasolio ha già superato la soglia psicologica dei 2,2 euro al litro a Bolzano, dove un litro di diesel costa 2,205 euro, e i prezzi più alti si registrano oggi in Calabria con una media di 2,198 euro al litro, Lombardia con 2,195 euro, Valle d’Aosta con 2,194 euro, Sicilia con 2,190 euro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il prezzo del gasolio oggi a 2,17 euro al litro, la benzina a 1,78: Calabria e Sicilia le regioni più care

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