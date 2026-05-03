Secondo stime recenti, le famiglie italiane dovranno affrontare un aumento di circa 926 euro all’anno sui costi complessivi, considerando benzina e spesa alimentare. Il rincaro si riflette anche sulla spesa mensile dedicata alla frutta e altri generi alimentari. La crisi in Iran viene indicata come uno dei fattori che contribuiscono a far salire i prezzi dei prodotti alimentari nel Paese.

? Cosa scoprirai Quanto inciderà questo rincaro sulla spesa mensile per la frutta?. Come influisce la crisi in Iran sul costo della spesa alimentare?. Perché il prezzo dei trasporti impatta direttamente sui listini del supermercato?. Quali prodotti alimentari subiranno il rincaro più alto nei prossimi mesi?.? In Breve Carburanti liquidi in aumento del 38,4% e gas del 13% da febbraio.. Rincari alimentari su frutti del 16,1%, legumi del 9,9% e ortaggi dell'8,6%.. Benzina passata da 1,746 a 1,890 euro al litro dopo fine accise.. Costi voli aumentati del 18,2% e traghetti del 6% per tensioni geopolitiche.. Il rincaro della benzina di 9,8 centesimi al litro registrato nell’ultimo giorno colpisce duramente le famiglie che rientrano dal ponte del primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina e spesa: il Codacons stima un aggravio di 926 euro a famiglia

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