Inflazione Macerata seconda in Italia | Aggravio di 399 euro a famiglia

L’inflazione ha colpito duramente Macerata a gennaio, con un aumento dei prezzi dell’1,8%, secondo solo a Cosenza tra le città italiane. Questa situazione ha provocato un aggravio di circa 399 euro a famiglia, secondo le stime più recenti. La città si conferma come uno dei territori più colpiti dal caro vita, con rincari che incidono sulle spese quotidiane delle famiglie. La crescita dei prezzi si riflette in negozi e supermercati già a inizio anno.

Macerata, 24 febbraio 2026 – Sul fronte del carovita il 2026 è iniziato davvero male per Macerata. Nel mese di gennaio, infatti, dopo Cosenza (+2,6 per cento) insieme a Pistoia condivide il secondo posto per uno degli indici di inflazione più alti d’Italia: siamo al +1,8 per cento, non il doppio, ma poco ci manca, rispetto alla media nazionale (+1%), confermandosi – come ormai da alcuni anni – il capoluogo con i rincari maggiori delle Marche. L’aggravio annuo per una famiglia media è di 399 euro l’anno (il quarto più alto d’Italia), molto di più rispetto ad Ascoli, dove l’inflazione ha registrato un + 1,1 per cento, con un aggravio a famiglia di 244 euro, o di Ancona dove l’inflazione ha registrato un +0,6 per cento, con un aggravio a famiglia di 142 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

