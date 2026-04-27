Notte di terrore a Cagliari | 5 feriti gravi dopo il ribaltamento

Nella notte a Cagliari, un incidente ha coinvolto due veicoli in via Montecristo, causando cinque persone ferite in modo grave. Uno dei veicoli si è ribaltato, e la Polizia Locale sta cercando di rintracciare un secondo veicolo che sarebbe fuggito dopo lo scontro. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare eventuali responsabili. Le condizioni dei feriti restano sotto osservazione.

? Cosa sapere Cinque feriti in codice rosso dopo il ribaltamento di un'auto in via Montecristo.. La Polizia Locale indaga su un secondo veicolo fuggito dopo lo scontro a Cagliari.. Cinque persone sono finite in codice rosso negli ospedali di Cagliari dopo il ribaltamento di un’auto in via Montecristo, avvenuto durante una notte segnata da due gravi incidenti lungo la litoranea del Poetto. Il bilancio della notte è pesante e coinvolge diverse realtà del territorio. Il primo sinistro, il più critico tra quelli segnalati, ha un veicolo con a bordo cinque occupanti finire fuori strada nei pressi di via Montecristo. Le vittime dell’impatto sono state immediatamente soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite d’urgenza nelle strutture ospedaliere cittadine con la massima priorità medica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di terrore a Cagliari: 5 feriti gravi dopo il ribaltamento Notizie correlate Terrore a Casalotti: diciottenne travolge due pedoni, tre feriti graviUn violento impatto in via di Boccea ha travolto due pedoni nella zona di Casalotti, lasciando tre persone in condizioni critiche. Incidente in A4 in Brianza, 10 carabinieri feriti dopo un ribaltamento: andavano alle OlimpiadiDieci carabinieri feriti e accompagnati in ospedale e un mezzo militare ribaltato dopo un incidente lungo l'autostrada A4 in Brianza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Notte di terrore: coppia sequestrata durante una rapina; LA NOTTE DI TERRORE LUNGO LA CULIADA; FELTRE | RAPINATI E LEGATI IN CASA, NOTTE DI TERRORE PER MARITO E MOGLIE. Como, notte di terrore all’ospedale: uomo armato ferisce una guardia e terrorizza i presentiNotte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale Valduce. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di un individuo in chiaro stato di agitazione, verosimilm ... comozero.it Notte di terrore: coppia sequestrata durante una rapinaFELTRE. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa notte in un'abitazione a Feltre dove due coniugi sono stati legati e chiusi in bagno durante una rapina. Dalle informazioni che si hanno al m ... ildolomiti.it Cronaca. Forlì, fiamme in una cantina: 21 residenti evacuati di notte - facebook.com facebook Dalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata dagli investigatori utilizzando le i x.com