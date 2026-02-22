Incidente sulla E78 | auto si ribalta nella scarpata due anziani feriti

Un'auto si è ribaltata sulla E78, tra Monte San San Savino e Arezzo, causando due feriti anziani. La causa sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, che ha portato alla fuoriuscita dalla carreggiata e al capovolgimento nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada E78, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo, all’altezza dell’uscita di Tegoleto. L’allarme è scattato alle 18:34, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante nel tratto tra Tegoleto e Pieve al Toppo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza infermierizzata della postazione di Monte San Savino e un mezzo Blsd della Misericordia di Lucignano, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Alle 18:41 è giunta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, per un incidente che ha visto coinvolta un’autovettura in transito. 🔗 Leggi su Lortica.it

