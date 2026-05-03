Belve Crime | gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di Belve Crime sono intervenuti tre ospiti: una donna di nome Katharina Miroslawa e due uomini, Roberto Savi e Rina Bussone. La trasmissione si concentra su storie legate a fatti criminali e testimonianze dirette. La puntata si apre con le loro narrazioni e riflessioni, offrendo uno spaccato su vicende di cronaca.

Grande attesa perBelve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani torna dopo un anno e dopo la fine di Belve che, nel suo format originale, ha ottenuto un grande successo. Per questo importante ritorno dedicato alla cronaca nera, Francesca Fagnani intervisterà:Katharina Miroslawa, Roberto Savi, Rina Bussone. Nata in Polonia,Katharina Miroslawasi trasferisce in Italia negli anni ’80, dove lavora come ballerina di nightclub e figura di spicco della nightlife dell’epoca. La sua storia entra nella cronaca nera quando viene accusata dicomplicità morale nell’omicidio dell’amante Carlo Mazza, imprenditore parmense ucciso nel 1986. Il caso, segnato da colpi di scena, fughe, arresti e processi ripetuti, diventa uno dei più seguiti dell’epoca, mescolando glamour, gelosie, interessi economici e una forte esposizione mediatica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belve Crime: gli ospiti della prima puntata L'intervista di Bossetti da Bruno Vespa - Il Caso Yara Gambirasio Notizie correlate Leggi anche: Anticipazioni Belve, gli ospiti della prima puntata Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 7 aprile 2026Questa sera, 7 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Belve Crime; Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è; Belve Crime in arrivo dal 5 maggio: durerà 3 settimane, una in più rispetto all’autunno; Belve Crime si allunga, tre puntate per il programma condotto da Francesca Fagnani. Belve svela ospiti e confessioni esclusive nell’ultima puntata televisivaBelve chiude la stagione su Rai 2: ospiti, temi e novità L’ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani, va in onda stasera, martedì 28 apri ... assodigitale.it Belve Crime, torna il programma condotto a Francesca Fagnani: quando andrà in onda la nuova puntata e chi sono gli ospitiSu Rai 2 torna l'atteso appuntamento con Belve Crime, lo spin-off del celebre format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Prodotto da Fremantle, ... msn.com «La trattativa si sarebbe fermata davanti a un'esosa richiesta economica da parte di Cappa, di circa 15mila euro. » Questo dettaglio, emerso nelle ultime settimane, ha aggiunto un bel po’ di curiosità sul ritorno di Belve Crime, lo spin off nato l’anno scorso dop - facebook.com facebook