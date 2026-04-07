Stasera, 7 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La nuova stagione del format prevede la presenza di diversi ospiti, anche se i nomi non sono stati ancora ufficialmente comunicati. La trasmissione si propone di approfondire temi e storie di attualità attraverso conversazioni con personaggi di spicco.

Questa sera, 7 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 7 aprile 2026

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Certe cose restano sulla pelle. Le domande di #Belve Anche! Questa sera riparte la nuova stagione, ore 21.20 su #Rai2 e @RaiPlay! x.com