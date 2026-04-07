anticipazioni belve gli ospiti della prima puntata

Francesca Fagnani torna con Belve. Uno dei programmi più apprezzati del panorama Rai, così come uno dei più discussi. Non ha ottenuto il risultato sperato nella versione cronaca, certo, ma la veste Vip continua ad attrarre spettatori. Sui social della trasmissione, così come su quelli della presentatrice, sono stati diffusi i nomi delle prime ospiti di questa nuova stagione. Un ritorno totalmente al femminile. Ecco di chi si tratta e cosa ci si potrà attendere da questa nuova infornata di puntate. Belve, gli ospiti della prima puntata. L’intervista più attesa è di certo quella di Amanda Lear, considerando le tante esperienze vissute nel corso della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Belve: chi sono gli ospiti della prima puntata #belve #ritadecrescenzo #belen

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