Venerdì Elisa De Marco, meglio nota come Elisa True Crime, parlerà nella serie podcast ’ Delitti Invisibili ’ dell’omicio di Max Iorio a Rimini, avvenuto nel marzo del 1997. L’omicidio noto anche come il delitto dei pesciolini rossi è stata una delle puntate più seguite del podcast made in città ’ Crimini a Rimini ’. Tanto da avere attirato appunto l’attenzione degli autori di Elisa che hanno contattato Davide Cardone e l’avvocato Davide Grassi per chiedere consulenza. Dunque, la prossima puntata di Delitti Invisibili, una delle produzioni più ascoltate d’Italia, sia nella versione YouTube che in quella di puro podcast, ci sarà anche un po’ di ’Crimini a Rimini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crimini a Rimini collabora con Elisa True Crime

Stefano Nazzi torna al Rossetti con con una nuova storia di true crimeStefano Nazzi riporta il true crime italiano al Rossetti con una storia inedita, l’appuntamento è per il 2 marzo.

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LA STORIA DI L0RENA CULTRAR0

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Elisa True Crime racconta il caso Iorio: nella puntata anche il contributo di Crimini a RiminiVenerdì 10 aprile Elisa De Marco, conosciuta dal grande pubblico come Elisa True Crime, dedicherà una puntata della serie podcast Delitti Invisibili all’omicidio di Max Iorio, avvenuto a Rimini nel ma ... altarimini.it

“Il delitto dei pesciolini rossi”: da Crimini a Rimini a Delitti Irrisolti. La puntata del podcast riminese, sull'omicidio Iorio del 1997, verrà ripresa venerdì 10 aprile dalla youtuber Elisa True Crime https://www.chiamamicitta.it/il-delitto-dei-pesciolini-rossi-da-crimini-a - facebook.com facebook