Bellaria Igea Marina | studenti fioristi vincono in Canada un progetto didattico premia la cura del territorio

Da Bellaria Igea Marina arrivano buone notizie dall’altro lato del mondo. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Montalcini hanno vinto un premio in Canada grazie a un progetto di cura del territorio con fiori e piante. Hanno messo in pratica un’idea semplice: piantare semi e prendersi cura delle piante nel tempo. Il riconoscimento internazionale mostra che l’impegno dei ragazzi locali ha superato i confini e ha portato attenzione alla tutela dell’ambiente.

Un piccolo gesto, un seme piantato, una cura costante. Da un’iniziativa locale, nata tra i banchi dell’Istituto Comprensivo Montalcini di Bellaria Igea Marina, è arrivato un riconoscimento internazionale che celebra l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Lo scorso ottobre, il Comune di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini e nella regione Emilia-Romagna, ha partecipato alla competizione canadese “Communities in Bloom”, una rassegna dedicata alla bellezza e alla cura degli spazi pubblici, portando a casa un risultato significativo grazie anche al contributo dei suoi giovani studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bellaria Igea Marina Prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina, visita in Comune per Beatrice Venerdì mattina, il sindaco Filippo Giorgetti ha incontrato in Comune la prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina, Beatrice Di Lauro. Giornata dell'Albero: 236 nuovi esemplari a dimora a Bellaria Igea Marina Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bellaria Igea Marina Argomenti discussi: Gli studenti immersi nel verde. Piccoli gesti fanno la differenza; Giorno del Ricordo, le iniziative a Bellaria Igea Marina per commemorare le vittime delle foibe; Acquisisce il resort e scommette sul Salento per esportare la vacanza all inclusive 'in stile romagnolo'; Cronisti in classe. Riparte il lungo viaggio: gli studenti-reporter scendono in campo. Gli studenti immersi nel verde. Piccoli gesti fanno la differenzaIstituto comprensivo Montalcini Bellaria Igea Marina C’è anche la mano dei ragazzi nel trionfo della località romagnola in Canada con un progetto sulla sostenibilità ambientale. ilrestodelcarlino.it IC PANZINI, BELLARIA IGEA MARINASensibilizzare gli studenti alla salvaguardia dell’ambiente è stato l’obiettivo del progetto Bimbo Ambiente, promosso dal Comune di Bellaria e l’associazione La Banca del Tempo, a cui hanno aderito le ... ilrestodelcarlino.it Bellaria-Igea Marina, debutta il servizio di sicurezza a cavallo facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.