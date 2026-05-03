Believers Meeting a Cava confronto con Giusy e Fabrizio Citro di Industria Grafica FG

Mercoledì 29 aprile si è svolto presso il Convì Bistrot di Cava de’ Tirreni un nuovo incontro del Believers Meeting, un evento organizzato dalla community Believers. La serata ha visto la partecipazione di Giusy e Fabrizio Citro di Industria Grafica FG, un’azienda del settore grafico. L’appuntamento ha riunito imprenditori, professionisti e giovani locali in un momento di confronto e scambio di idee.

Si è tenuto mercoledì 29 aprile, presso il Convì Bistrot di Cava de’ Tirreni, un nuovo appuntamento del Believers Meeting, il format promosso dalla community Believers che mette in connessione imprenditori, professionisti e giovani del territorio. Protagonisti della serata Giusy e Fabrizio Citro.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate La presidente Proietti a confronto con le imprese delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e CartotecnicaAl centro del dibattito le principali politiche di sviluppo del territorio e il ruolo strategico dell’Altotevere nel sistema economico regionale Gli... Un meeting sul futuro dell’industria del vetro alle porte di LucignanoArezzo, 15 aprile 2026 – Un meeting sul futuro dell’industria del vetro alle porte di Lucignano.