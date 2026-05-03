Il processo per la beatificazione di don Roberto Malgesini è stato avviato ufficialmente a Como, con la firma da parte del cardinale Cantoni dell’editto che dà il via all’iter. L’atto coinvolge tutta la diocesi, che si prepara a seguire le fasi successive della causa. La procedura prende avvio con questa formalità, segnando un passo importante nel percorso verso la possibile beatificazione del sacerdote.

Como, 3 maggio 2026 – Si apre ufficialmente l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini. Il cardinale Oscar Cantoni ha emanato l’editto con il quale coinvolge i fedeli della Diocesi di Como nel processo di canonizzazione del sacerdote ucciso il 15 settembre di sei anni fa da un uomo affetto da problemi psichici a cui forniva aiuto. Come spiega il testo ufficiale, trattandosi di una decisione che implica “grave responsabilità”, si richiede il coinvolgimento del popolo di Dio: sia “di coloro che fossero a conoscenza di qualche ostacolo, che possa essere discordante circa la fama di santità di detto Servo di Dio”, sia di “coloro che fossero in possesso di scritti e ogni altro documento di don Roberto Malgesini”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beatificazione di don Malgesini, a Como il cardinale Cantoni firma l’editto: “Tutta la Diocesi sia coinvolta nella causa”

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