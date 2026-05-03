Beach Club 2026 | l’eccellenza ravennate conquista la nuova guida

Una selezione di stabilimenti balneari ravennati ha ricevuto riconoscimenti nella nuova edizione della guida dedicata ai Beach Club del 2026. La pubblicazione presenta i criteri di valutazione aggiornati per la scelta dei migliori stabilimenti e offre una panoramica sulle caratteristiche che hanno portato alla conquista dei premi. La guida fornisce dettagli sui locali che si sono distinti, evidenziando le novità rispetto alle edizioni precedenti.

? Cosa scoprirai Quali stabilimenti ravennati hanno conquistato i nuovi riconoscimenti della guida?. Come cambiano i criteri di selezione per i Beach Club 2026?. Chi sono i nuovi protagonisti che hanno vinto il premio Best New Opening?. Perché la classifica ha ridotto drasticamente il numero dei premiati Gold?.? In Breve Presentazione terza edizione guida giovedì 7 maggio presso l'Hotel Gallia di Milano.. Cala Cedrina a Punta Marina unisce servizi classici a dj set diurni.. Boca Barranca a Marina Romea vince Top Sweet con lo chef Riccardo Cevenini.. Solo dieci strutture su undici mantengono i 3 Ombrelloni Gold nel 2026.. Giovedì 7 maggio, nelle sale dell’Hotel Gallia di Milano, verrà presentata la terza edizione della Guida ai Beach Club d’Italia 2026 con un specifico sulla costa ravennate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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