Beach Club | la nuova era del lusso tra design e lifestyle d’élite

Un nuovo rapporto sui beach club in Italia presenta la Guida ai migliori del 2026, realizzata da Guolo e Di Masi. Il settore si muove verso poli esperienziali che coinvolgono le regioni di Sardegna, Toscana e Campania. La guida si concentra sulle strutture più rinomate e sulle caratteristiche distintive di ciascun club, offrendo un quadro aggiornato delle mete più apprezzate per il lusso e il lifestyle d’élite.

? Cosa sapere Guolo e Di Masi presentano la Guida ai migliori beach club d'Italia 2026.. Il settore evolve verso poli esperienziali integrati tra Sardegna, Toscana e Campania.. Andrea Guolo e Tiziana Di Masi presentano la terza edizione della Guida ai migliori beach club d’Italia 2026, un’analisi che ha percorso oltre 10mila chilometri tra mare e laghi per mappare più di 300 strutture. Il documento evidenzia come il settore stia vivendo una trasformazione radicale: la spiaggia non è più un semplice spazio balneare, ma un polo esperienziale autonomo capace di generare flussi turistici attraverso l’unione di estetica, gastronomia e servizi personalizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

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