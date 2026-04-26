La semifinale di andata della Champions League 20252026 mette di fronte il PSG, detentore del titolo, e il Bayern Monaco, alla ricerca della settima vittoria in questa competizione. La partita si svolge in una delle principali città europee, con le due squadre che si preparano a scendere in campo per ottenere un vantaggio in vista della gara di ritorno. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida pera semifinale di andata di Champions League 20252026. I parigini si presentano da campioni in carica, mentre I bavaresi punta alla settima affermazione nella competizione continentale. Psg vs Bayern Monaco si giocherà martedì 27 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Principi. PSG VS BAYERN MONACO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I parigini non hanno ancora vinto il loro campionato, ma sono a buon punto, motivo per cui posso concentrarsi solo su questo obiettivo e tentare di bissare il titolo continentale dello scorso anno. L’undicesimo posto conquistato nella fase a girone unico ha costretto la squadra di Luis Enrique a giocarsi i playoff, dove ha eliminato a fatica il Monaco, per poi mettere al tappeto Chelsea e Liverpool.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Psg vs Bayern Monaco, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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