Battipaglia celebra le Tabacchine | arte e memoria all' Ex ERSAC

Si è tenuta a Battipaglia, presso gli spazi dell'Ex ERSAC, la rassegna "Lo sguardo delle Tabacchine", evento promosso dalle associazioni Civica Mente e Generazioni di Idee con il patrocinio del Comune. L'iniziativa ha ripercorso la storia del lavoro femminile locale con l'obiettivo di preservare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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