Messina celebra i Vigili del Fuoco con cerimonia tra memoria arte e riconoscimenti

Messina ha organizzato una cerimonia per ricordare la nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco, avvenuta a causa di un decreto reale. La manifestazione include testimonianze, esposizioni artistiche e premi agli operatori più meritevoli. I partecipanti si riuniscono nel centro storico, dove vengono condivisi ricordi e storie di interventi cruciali. La giornata si chiude con un momento di riflessione collettiva tra cittadini e vigili.

Messina si prepara a celebrare la fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituito con Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939, con una solenne cerimonia in programma venerdì 27 febbraio alle ore 11 presso il Teatro Annibale Maria di Francia. L'evento, simbolo di impegno civile e riconoscimento storico, sarà introdotto da Silvana Paratore, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, giornalista e legale esperta di politiche sociali. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni religiose, civili e militari per sottolineare il ruolo quotidiano e prezioso dei Vigili del Fuoco al servizio della collettività.