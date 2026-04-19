La Spezia si appresta a ricordare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. La città e il suo territorio si preparano a celebrare questa data con eventi che coinvolgono arte, fede e memorie civili, in occasione di una ricorrenza fondamentale nella storia italiana. Le iniziative si susseguono nel corso della giornata, coinvolgendo diverse comunità e istituzioni locali.

La città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Il programma del prossimo fine settimana punta su un mix di cultura, spiritualità e memoria civile, con un particolare sul legame tra i valori della e l’espressione artistica locale. Il programma delle celebrazioni tra arte e fede. L’agenda delle ricorrenze prevede un debutto per quanto riguarda l’ambito culturale. Mercoledì prossimo, alle ore 17, la Mediateca Sergio Fregoso ospiterà l’inaugurazione di una mostra dal titolo Resistenza è. Arte è Libertà. L’iniziativa coinvolge diversi esponenti del mondo artistico spezzino, che porteranno le proprie opere all’interno dello spazio della Mediateca per dare corpo al tema scelto per quest’anno: Resistenza è, Libertà, Uguaglianza e Democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civile

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