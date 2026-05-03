Un convegno si è svolto presso l’Art Hotel Museo, riunendo rappresentanti della politica e associazioni per discutere di diritti degli animali e servizi di emergenza. Durante l’incontro sono stati presentati progetti per l’istituzione di un pronto soccorso veterinario aperto 24 ore e di una rete di cliniche specializzate. La Lega ha espresso sostegno alle iniziative, partecipando con alcuni esponenti del partito. Numerosi interventi hanno sottolineato l’importanza di un impegno concreto a tutela degli animali.

La Lega si schiera a favore degli animali con un convegno organizzato all’Art Hotel Museo, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo politico e associativo, sia locali che nazionali, intervenuti a difesa dei diritti degli animali e a sostegno di un impegno sempre più concreto. L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dal senatore Manfredi Potenti, responsabile nazionale del Dipartimento tutela del benessere degli animali, con l’obiettivo di creare un momento di confronto ampio e articolato tra istituzioni, professionisti e realtà associative impegnate quotidianamente nella protezione degli animali. Ad aprire...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia per gli animali: "Pronto soccorso h24. Una rete tra le cliniche"

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