Un Pronto soccorso veterinario h24 la proposta a Sassari

Sassari si avvicina a lanciare un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24, dopo che Sardegna Al Centro 2020 ha presentato la proposta. La città ha bisogno di un punto di riferimento rapido per le emergenze animali, specialmente nelle ore notturne e nei fine settimana. La richiesta nasce dall’aumento di casi urgenti di animali feriti o malati, che spesso rimangono senza assistenza immediata. La proposta mira a garantire interventi tempestivi e migliorare la sicurezza degli animali domestici.

Sassari verso un Pronto Soccorso Veterinario H24: La Proposta di Sardegna Al Centro 2020. Sassari potrebbe presto dotarsi di un servizio di pronto soccorso veterinario attivo 24 ore su 24. L’iniziativa, promossa dal movimento Sardegna Al Centro 2020, mira a rispondere a una carenza cruciale nell’assistenza agli animali del territorio, garantendo un punto di riferimento essenziale per cittadini e animali, soprattutto nelle emergenze notturne e festive. Una Lacuna Storica e l’Impegno di Sardegna Al Centro 2020. L’idea di un pronto soccorso veterinario h24 a Sassari nasce dall’intuizione di Francesca Campus, componente del Coordinamento Cittadino e Metropolitano di Sardegna Al Centro 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu Pronto Soccorso h24 a Sant’Agata, manca il personale: nuova richiesta alla RegioneIl pronto soccorso di Sant’Agata, aperto 24 ore su 24, sta affrontando una carenza di personale. "Un ospedale veterinario aperto h24"A Perugia, un ospedale veterinario aperto 24 ore su 24 garantisce assistenza continua per gli animali domestici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Brescia un incontro gratuito sul primo soccorso per cani e gatti; Il cane Buddy non riesce ad alzarsi: la corsa dal veterinario e la diagnosi impensabile da 900 dollari; Primo cartello delle Ambulanze Veterinarie nelle aree cani cittadine; Animali selvatici in difficoltà: come aiutarli. Istituire a Sassari un pronto soccorso veterinario H24: la proposta di Sardegna Al Centro 2020Sassari. Pubblichiamo la nota pervenutaci dal Coordinatore Metropolitano Sardegna Al Centro 2020, Manuel Alivesi, contenente la proposta di istituire a Sassari un pronto soccorso veterinario pubblico ... sassarinotizie.com Un Pronto soccorso dedicato agli animaliNasce a Viareggio la proposta di realizzare il primo Pronto Soccorso veterinario pubblico della Toscana, operativo 24 ore su 24 e accessibile a cittadini e turisti. L’iniziativa è stata lanciata ... lanazione.it Telesveva. . Foggia, Anaao dichiara guerra ai medici a “gettone” del Pronto Soccorso del Riuniti: “A rischio la sicurezza dei pazienti, la Regione dica cosa ne pensa” #foggia #attualità #medici #anaao facebook