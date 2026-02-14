Chivu ha deciso di parlare dei suoi dubbi recenti perché si sente in difficoltà con le scelte tattiche della squadra. Nel frattempo, Lautaro Martinez si apre e condivide dettagli sulla sua crescita personale, raccontando come si allena ogni giorno per migliorare. Oggi, le notizie più fresche dalla casa nerazzurra arrivano direttamente dai protagonisti.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 14 FEBBRAIO. Lautaro Martinez al Matchday Programme: «Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter, è frutto di tanti sacrifici» Lautaro Martinez al Matchday Programme: Inter Juventus si avvicina e il simbolo della formazione meneghina, si racconta Inter Juventus, il rebus a centrocampo di Chivu tra il rientro dei titolari e l’imminente impegno europeo Inter Juventus rappresenta il bivio cruciale della stagione per i nerazzurri, con il tecnico Cristian Chivu chiamato alle ultime scelte di formazione Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 13 FEBBRAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Chivu riflette sugli ultimi dubbi, Lautaro si racconta al Matchday Programme

Cristian Chivu ha annunciato oggi che sarà presente alla conferenza stampa in vista del Derby d’Italia, cercando di chiarire le ultime incertezze della squadra.

