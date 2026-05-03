Basta etichette e vecchie polemiche | Montemesola Oltre si presenta ai cittadini

Questa mattina, in piazzetta dei Caduti di tutte le guerre, è stata presentata la lista civica “Montemesola Oltre”. Alla cerimonia, con Donato Alba come candidato sindaco, hanno partecipato rappresentanti del movimento e cittadini interessati alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. La presentazione si è concentrata sull’intento di superare vecchie polemiche e etichette politiche.

Tarantini Time Quotidiano È stata presentata questa mattina, in piazzetta dei Caduti di tutte le guerre, la lista civica “Montemesola Oltre” con Donato Alba candidato sindaco alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Ad aprire l’incontro è stato il giovanissimo Alberto Coro, 18 anni, figlio del candidato Antonio Coro. Un intervento deciso e maturo, nel quale ha richiamato il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e amministrativa della comunità. Con una dialettica incisiva e una forte partecipazione emotiva, Alberto Coro ha spiegato quanto sia importante coinvolgere i giovani nei progetti politici che riguardano il territorio, sottolineando come le nuove generazioni non rappresentino soltanto “il futuro”, ma possano contribuire concretamente già nel presente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Basta etichette e vecchie polemiche”: Montemesola Oltre si presenta ai cittadini Notizie correlate Leggi anche: “Urbino Salute“ si presenta ai cittadini Nuovo Piano protezione civile. Le polemiche non si placano: "Ora va spiegato ai cittadini"Il nuovo piano di protezione civile è stato aggiornato, ma le polemiche non si sono esaurite.