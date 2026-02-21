Nuovo Piano protezione civile Le polemiche non si placano | Ora va spiegato ai cittadini

Il nuovo Piano di protezione civile è stato approvato dalla giunta comunale, ma le critiche continuano a crescere. Antonio Matteo Meoni, consigliere di Fratelli d’Italia, ha scritto al sindaco Simone Calamai chiedendo un incontro pubblico per spiegare il piano ai cittadini. La richiesta nasce dalle preoccupazioni di alcuni residenti, che desiderano conoscere meglio le misure adottate. La discussione sul documento coinvolge politici e cittadini, che vogliono chiarezza sulle nuove procedure di emergenza.

Il nuovo piano di protezione civile è stato aggiornato, ma le polemiche non si sono esaurite. Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha inviato una lettera al sindaco Simone Calamai per chiedere la convocazione di un incontro pubblico dedicato al nuovo Piano comunale di protezione civile, recentemente approvato dalla giunta. Nella comunicazione ufficiale, Meoni sottolinea come l’adozione di un piano aggiornato rappresenti "un passaggio di primaria importanza per la tutela del territorio e della comunità amministrata", anche alla luce delle criticità emerse in occasione dell’alluvione del 2 novembre 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it

Protezione civile. Si approva il nuovo pianoQuesta mattina a Cantagallo si è deciso di approvare il nuovo piano di protezione civile.

Maltempo in peggioramento in Calabria, le raccomandazioni della Protezione civile ai cittadiniA causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, con allerta arancione prevista nelle prossime 24-36 ore, la Protezione civile regionale invita cittadini e amministrazioni a seguire le raccomandazioni ufficiali.

