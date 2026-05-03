Basta dare la colpa alle vittime

Dopo la tragica perdita di un ragazzo di sedici anni, una famiglia si trova a dover affrontare anche accuse e giudizi diffamatori. La madre, in un'intervista, ha dichiarato di non tollerare più le accuse infondate rivolte alla vittima e alle sue scelte. La vicenda ha sollevato un dibattito pubblico sulla responsabilità delle parole e sulla tutela delle vittime in situazioni di dolore e perdita.

Dopo il dolore per la morte di un figlio sedicenne, non può sopportare anche il fango. La vittimizzazione secondaria, si direbbe, di chi instilla il dubbio che i ragazzi, con i cellulari in mano per filmare, possano aver sottovalutato il pericolo ed essersi attardati verso quell’unica uscita chiaramente insufficente a permettene la fuga. Carla Masiello torna a parlare della strage di Cans Montana, dove suo figlio Giovanni Tamburi (foto) è morto tra le fiamme del Constellation. "Da mamma di uno dei ragazzi deceduti posso smontare la ‘teoria dell’apparire’ – dice Masiello –. Mio figlio aveva il telefono fuori uso, dunque, anche volendo, non avrebbe potuto perdere tempo a filmare piuttosto che correre via.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta dare la colpa alle vittime" Nobody Cares Until You Do: Accountability, Ownership & Inner Work in Sales – Robert J. Hunt Notizie correlate Bolzano: 111mila euro per dare voce alle donne vittime di abusi? Cosa sapere La Provincia di Bolzano ha stanziato 111mila euro per l'assistenza legale alle donne vittime di abusi. Fosse Ardeatine, a 82 anni dalla strage s’indaga per dare un nome alle 7 vittime non identificateIl progetto dell’Università di Firenze si basa su appello ai familiari e analisi del Dna per identificare gli ultimi ignoti dell’eccidio del 24 marzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basta dare la colpa alle vittime; Canzonissima, Arisa e l’addio ai sensi di colpa: Basta idealizzare gli amori finiti, ho fatto tutto il possibile; Così Nicole Minetti e Carlo Nordio hanno inguaiato Mattarella: Ma è colpa di Bartolozzi; Basta fregnacce: su Minetti il casino l’ha fatto Mattarella. Basta dare la colpa alle vittimeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Turismo senza personale: perché non basta dare la colpa alle scuole alberghiereLa carenza di personale qualificato nel settore turistico evidenzia la necessità di rafforzare il legame tra scuole alberghiere e imprese. Una collaborazione concreta tra pubblico e privato ... italiaatavola.net Stai per iscriverti a scuola guida o stai già facendo le guide Allora questo ti interessa. Spesso all’esame non ti frega l’errore enorme. Ti fregano le piccole cose fatte male più volte. Ecco 5 errori super comuni: 1 Specchietti guardati male Non basta dare - facebook.com facebook