Gli Angels si sono aggiudicati anche la gara 2 della semifinale playoff di Serie C, bissando il risultato di gara 1 in trasferta. La squadra di coach Davide Tassinari ha battuto nettamente la Robur Osimo, che aveva concluso la regular season senza sconfitte nel girone d’andata. La vittoria permette agli Angels di pareggiare la serie e di avvicinarsi alla finale, mentre la Robur Osimo vede interrompersi la striscia di imbattibilità.

È un trionfo Angels in gara2 della semifinale playoff di Serie C. Il gruppo di coach Davide Tassinari replica l’impresa in trasferta di gara1 e spazza via la prima della classe, la Robur Osimo, squadra che aveva dominato la regular season e che era rimasta imbattuta per tutto il girone d’andata. Il 79-54 con cui Santarcangelo ha chiuso il match è frutto di 40’ passati sempre al ritmo giusto, con un approccio decisamente positivo (22-14 al 10’) e con una prosecuzione che lancia la squadra sul 44-29 dell’intervallo con Ronci, Macaru e Rossi sugli scudi. Di ritorno dagli spogliatoi Osimo prova il tutto per tutto, ma gli Angels riescono comunque a mantenere un buon cuscino a fine terzo (53-43) e allungano nel finale in festa del palazzetto clementino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket serie C. Angels, impresa bis in gara2. Robur Osimo spazzata via

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