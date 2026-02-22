Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-BiEmme Service Libertas Livorno 73-66 gli amaranto si svegliano troppo tardi

La sconfitta della Libertas Livorno contro Milano, con il punteggio di 73-66, deriva dalla scarsa difesa nel primo quarto. Gli amaranto hanno subito un parziale pesante che ha complicato la rimonta finale. Nonostante un tentativo di recupero negli ultimi minuti, la squadra non è riuscita a colmare il divario. La partita ha mostrato le difficoltà di Livorno a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi. La squadra ora deve lavorare per migliorare la compattezza in difesa.

Se la brutta sconfitta contro Sella Cento poteva non destare troppe preoccupazioni, quella di oggi contro Milano deve suonare come un campanello d’allarme per la Libertas che dalla Lombardia torna con un altro ko: 73-66. Per gli amaranto una prova incolore per tre quarti di gara, poi Fantoni e compagni si svegliano dal torpore, recuperano 17 punti, hanno tra le mani il pallone del pareggio ma il tiro di Woodson da tre punti non entra. Dispiace perché se il quintetto di Diana avesse giocato sempre con l’intensità mostrata negli ultimi dieci minuti forse il parziale sarebbe stato diverso. L’impressione è che la pausa arrivi al momento giusto: ora è il momento di ricaricare le pile. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live

Basket, serie A2 | Fortitudo Bologna-Bi. Emme Service Libertas Livorno 66-64, la super rimonta non basta: gli amaranto si arrendono al PalaDozzaIn una partita combattuta, la Fortitudo Bologna ha superato la Bi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Stasera alle 20:30 su LNP PASS il posticipo Sella Cento-Bi.Emme Service Libertas Livorno; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 28^ giornata; Serie A2, la classifica aggiornata dopo il posticipo; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - L'anteprima della 29^ giornata.

Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. LiveSeconda trasferta consecutiva per la Bi. Emme Service Libertas Livorno che dopo la sconfitta sul campo di Cento, proverà a espugnare il Palalido, casa dell’Urania Milano (palla a due oggi, domenica 22 ... livornotoday.it

Basket serie A2, Bergamo si ritira dal campionato: come cambia la classifica per la LibertasUn fulmine si abbatte sulla serie A2 di basket. Gruppo Mascio Bergamo infatti ha annunciato alla Federazione il ritiro immediato della squadra dal campionato in corso a causa dei gravi problemi econom ... livornotoday.it

La fotogallery di Estra Pistoia-Wegreenit Urania Milano 72-80 https://tinyurl.com/2892mjas - facebook.com facebook

Quarto successo in fila per la Wegreenit Urania Milano: cade in casa l’Estra Pistoia @Sportando x.com