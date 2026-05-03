Basket dr2 Compagnia dell’Albero out agli ottavi playoff Futura ok in gara1 dei playout

La stagione della Compagnia dell’Albero Ravenna si è conclusa con una sconfitta in casa del Faro Consandolo, 68-72, negli ottavi di finale dei playoff. La partita, giocata in gara unica, si è svolta con un punteggio molto combattuto, con Ravenna che ha concluso il terzo quarto in vantaggio ma ha ceduto nel finale. Nel campionato dei playout, invece, la Futura ha iniziato con una vittoria in gara 1.

È già terminata la stagione della Compagnia dell’Albero Ravenna, sconfitta 68-72 (28-21; 42-31; 51-52) in casa del Faro Consandolo negli ottavi di finale playoff, turno disputatosi in gara unica. I ravennati si presentavano da sfavoriti affrontando la terza in classifica del girone E, ma si sono comunque fatti valere fino all’ultimo, anzi devono recriminare per la sconfitta. Avanti per oltre venti minuti, la Compagnia dell’Albero si è fatta superare alla fine del terzo quarto, per poi perdere in un finale di gara molto combattuto. La giovane squadra guidata da coach Senni corona comunque un bel percorso di crescita, dopo avere conquistato per la prima volta l’accesso alla post season della categoria, vincendo alla penultima giornata un infuocato derby in trasferta a Russi, 61-52.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket dr2. Compagnia dell’Albero out agli ottavi playoff, Futura ok in gara1 dei playout Notizie correlate Basket Dr1, Dr2, B donne. Crolla l’Academy, giovedì il derby Lusa-Aviators. Steccano Compagnia e Futura, brinda il Capra TeamGiornata storta per la Raggisolaris Academy, crollata 63-92 (18-25M 31-48; 46-70) in casa dell’Audace Bombers Bologna. Leggi anche: Basket, serie B interregionale: l’Oleggio vola ai playoff, agli ottavi c'è Oderzo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Basket DR2. La Compagnia dell’Albero Ravenna vola ai playoff; Basket dr2. Compagnia dell’Albero out agli ottavi playoff, Futura ok in gara1 dei playout; Minaccia i passanti e danneggia un auto in sosta, fermato dai Carabinieri. Basket dr2. Compagnia dell’Albero out agli ottavi playoff, Futura ok in gara1 dei playoutÈ già terminata la stagione della Compagnia dell’Albero Ravenna, sconfitta 68-72 (28-21; 42-31; 51-52) in casa del Faro Consandolo ... sport.quotidiano.net Basket DR2. La Compagnia dell’Albero Ravenna vola ai playoffSi chiude con la soddisfazione dell’accesso ai playoff la stagione della squadra di DR2 della Compagnia dell’Albero Ravenna. La giovane squadra guidata da Coach Senni corona un bel percorso di crescit ... ravenna24ore.it PHILA ELIMINA BOSTON Dopo 44 anni, i 76ers vincono una serie playoff contro i Celtics. Joel Embiid e compagni completano la rimonta, firmando il primo grande upset di questa off-season. FINALE: https://www.pianetabasket.com/nba/playoff-nba-philadel - facebook.com facebook Datome e il futuro del basket italiano: “Il valore più grande è il rispetto. Dall’under13 alla Nazionale: creare un’identità precisa per la maglia azzurra” @giampierocalapa x.com