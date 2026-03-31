Basket Dr1 Dr2 B donne Crolla l’Academy giovedì il derby Lusa-Aviators Steccano Compagnia e Futura brinda il Capra Team

Nella giornata dedicata al basket femminile e alle divisioni maschili di primo livello, l'Academy ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro l'Audace Bombers Bologna con il punteggio di 63-92. La partita ha visto un calo significativo delle prestazioni della squadra ospite, che ha concluso con un grande svantaggio. Intanto, giovedì si svolgerà il derby tra Lusa e Aviators, mentre Compagnia e Futura hanno registrato risultati negativi, mentre il Capra Team ha ottenuto una vittoria.

Giornata storta per la Raggisolaris Academy, crollata 63-92 (18-25M 31-48; 46-70) in casa dell’ Audace Bombers Bologna. Tabellino: Bianchi 18, Gorgati 3, Gaina 2, Al Alosy 11, Marras, Dalla Chiesa 4, Grillini, Naldini 2, Camparevic 8, Aromando 10, Battistini 5. All.: Monteventi. Si giocherà giovedì alle 21 al PalaBanca di Lugo il derby tra Lusa Massa Lombarda e Aviators: ai lughesi basta una vittoria in cinque gare per conquistare matematicamente il secondo posto. Classifica: Anzola 46; Lugo* 42; Rimini 36; Vis Persiceto 34; Bertinoro 32; Giardini Margherita 30; Massa* 28; Audace e International Imola 26; Aics Forlì 24; Faenza 20; San Pietro in Casale 18; Riccione e Cesena 14; Baricella e Castel Maggiore 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Dr1, Dr2, B donne. Crolla l’Academy, giovedì il derby Lusa-Aviators. Steccano Compagnia e Futura, brinda il Capra Team Articoli correlati Leggi anche: Dr2 e b1 donne. Compagnia e Russi con poco brio. Stop indolore per il Capra Team Il derby agli Aviators. Ok Capra TeamNella Divisione Regionale 1 di basket gli Aviators Lugo vincono 71-66 (18-14; 37-23; 61-34) il derby in casa della Raggisolaris Academy. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Basket Dr1, Dr2, B donne. Crolla l’Academy, giovedì il derby Lusa-Aviators. Steccano Compagnia e Futura, brinda il Capra Team; DR1: Muggia in semifinale Basket Time salvo play-out Azzano-Zoppola. Basket Dr1, Dr2, B donne. Crolla l’Academy, giovedì il derby Lusa-Aviators. Steccano Compagnia e Futura, brinda il Capra TeamGiornata storta per la Raggisolaris Academy, crollata 63-92 (18-25M 31-48; 46-70) in casa dell’Audace Bombers Bologna. Tabellino: Bianchi 18, ... msn.com