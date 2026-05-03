Baseball L’Estra Siena cerca la reazione dopo il tonfo di Grosseto Oggi alle 15 allo ‘Scialoja’ arriva il Cosmos San Casciano

Oggi alle 15, l’Estra Siena Baseball torna in campo allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo per affrontare il Cosmos San Casciano Val di Pesa. La squadra cerca una reazione dopo la sconfitta subita nella partita precedente contro Grosseto. La partita si svolge nel pomeriggio, con le due formazioni pronte a scendere in campo per questa sfida del campionato regionale.

Oggi pomeriggio, con start alle 15, l’ Estra Siena Bsc torna in campo allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo per affrontare il Cosmos San Casciano Val di Pesa. Dopo la rovinosa battuta d’arresto della scorsa settimana sul diamante di Grosseto, i bianconeri sono chiamati a una pronta reazione davanti al proprio pubblico. La gara, importante per il percorso della squadra nel campionato di Serie C, rappresenta un passaggio chiave per ritrovare ritmo, solidità sul monte di lancio e continuità offensiva, elementi che sono mancati allo Jannella contro i Phoenix e che saranno determinanti per restare agganciati alle posizioni di vertice....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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