Baseball Una partita a senso unico Estra Siena crolla a Grosseto

Una partita di baseball si è conclusa con un risultato schiacciante, quando il Grosseto ha battuto l’Estra Siena con un punteggio di 16-0 allo stadio Jannella. La sfida tra le due squadre inattese si è svolta senza grandi alternative, con i padroni di casa che hanno mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro. La partita si è conclusa senza che l’altra squadra riuscisse a segnare punti.

Allo stadio Jannella, nella sfida tra le due squadre imbattute del girone, sono i padroni di casa del Phoenix Grosseto a imporsi sull’ Estra Siena Bsc per 16-0, al termine di una gara a senso unico. Il punteggio finale, uno shutout che lascia Siena a secco e fotografa una partita indirizzata fin dalle prime riprese. I grossetani costruiscono il vantaggio, sfruttando le difficoltà iniziali del partente senese Dario Osti, sostituito alla seconda ripresa dopo aver concesso 8 basi ball su 11 battitori affrontati, colpendo nei momenti chiave senza mai concedere all’Estra la possibilità di rientrare in partita. Sul monte, la differenza è evidente. Il partente dei Phoenix, il mancino Tommaso Capizzi, firma una prestazione di alto livello con 60 lanci in 4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. Una partita a senso unico. Estra Siena crolla a Grosseto Notizie correlate Baseball. L’Estra Siena da applausi: superato il Drk Capannori. Domenica delicata sfida esterna al Phoenix GrossetoL’Estra Siena Bsc ha superato, con autorità, il Drk Capannori, imponendosi 15-5 al 7° inning allo Scialoja, dopo 2 ore e 45 minuti di gioco, al... Leggi anche: Baseball. L’Estra Siena Bsc può riabbracciare il 2002 Mancini Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Estra Siena Baseball batte Capannori 15-5; Baseball: a Grosseto il Siena incassa un perentorio 16-0; Estra Siena e Phoenix Grosseto allo stadio Jannella; Secondo turno della serie B di baseball per il Bsc Arezzo. Baseball. Una partita a senso unico. Estra Siena crolla a GrossetoAllo stadio Jannella, nella sfida tra le due squadre imbattute del girone, sono i padroni di casa del Phoenix Grosseto a imporsi sull’Estra Siena Bsc per 16-0, al termine di una gara a senso unico. Il ... sport.quotidiano.net Baseball: a Grosseto il Siena incassa un perentorio 16-0SIENA. Allo stadio Jannella di Grosseto, nella sfida tra le due squadre imbattute del girone, è il Phoenix Grosseto a imporsi con autorità sull’Estra ... ilcittadinoonline.it La grande cavalcata dei ragazzi dell'Estra Costone Baskin Siena - facebook.com facebook Ieri allo Scialoja l’Estra Siena Baseball Softball Club si impone 15-5 (7°) sul DRK Capannori e resta imbattuta. Prossima: sfida al vertice a Grosseto. #Siena #Baseball #SerieC #EstraSpa #ValtramignaFoods Dettagli sul match: x.com