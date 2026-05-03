A poche giornate dalla fine del campionato, il Bari si prepara a una sfida importante contro il Catanzaro. La squadra ha bisogno di punti per mantenere la speranza di evitare i playout, ma le possibilità dipendono anche dai risultati di Spezia e Pescara. Se i due club ottengono determinati risultati, il Bari potrebbe salvarsi direttamente senza dover passare dalla fase di spareggio.

? Cosa scoprirai Come può il Bari salvarsi senza passare dai playout?. Quali risultati di Spezia e Pescara potrebbero condannare i biancorossi?. Cosa deve succedere a Empoli e Sudtirol per garantire la salvezza?. Perché la sfida a Catanzaro dipende anche dal miracolo di San Nicola?.? In Breve Pareggio a Catanzaro l'8 maggio garantisce l'accesso ai playout il 15 e 22 maggio.. Vittoria del Bari con 40 punti assicura la salvezza per differenza reti su Sudtirol ed Entella.. La sfida coincide con la festa patronale di San Nicola nelle strade di Bari.. Il destino dipende dai risultati di Spezia, Pescara, Empoli, Sudtirol e Virtus Entella.. L’8 maggio 2026 il Bari affronta la sfida decisiva a Catanzaro per evitare il retrocesso in Serie B dopo il recente successo casalingo contro la Virtus Entella per 2-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, sfida decisiva a Catanzaro: i calcoli per la salvezza

Notizie correlate

Bari-Spezia 0-0: diverse occasioni, nessuna decisiva per la salvezzaBari, 11 febbraio 2026 – Termina a reti inviolate la sfida salvezza al San Nicola tra Bari e Spezia.

Redel Reggio: Marini è pronto per la sfida decisiva a Catanzaro? Cosa sapere Il pivot Leonardo Marini è pronto per il derby contro Catanzaro questo venerdì.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Entella ko a Bari: per la salvezza decisiva la sfida con la Carrarese (R. Bobbio); Calcio Serie B - La Virtus Entella perde a Bari: per la salvezza sarà decisiva la sfida con la Carrarese; SSC Bari, decisiva la prossima sfida con l’Entella: tutti gli scenari; Le avversarie arrancano, a sorpresa il Bari senza più identità può ancora sperare nella salvezza.

Entella ko a Bari: per la salvezza decisiva la sfida con la Carrarese (R. Bobbio)L’Entella non riesce a incidere e perde 2-0 a Bari. I ragazzi di mister Chiappella dovranno resettare e concentrarsi sulla sfida, drammatica e decisiva, contro la Carrarese. Dopo una fase iniziale equ ... farodiroma.it

FOTO – Crisi Bari, sale la tensione in città: striscioni offensivi fuori dal San NicolaClima incandescente a Bari: striscioni di contestazione contro la squadra alla vigilia della sfida decisiva per la salvezza contro l’Entella ... clubdoria46.it

BTV News canale 85. . BARI–NEW YORK, DECOLLA IL VOLO DIRETTO: LA PUGLIA SI APRE AGLI USA #aeroportidipuglia #volobarinewyork #regionepuglia #baritvnewscanale85 #btvnewscanale85 - facebook.com facebook

Bari, presidi permanenti della Global Sumud Flotilla: la protesta dopo il blocco delle navi dirette a Gaza x.com