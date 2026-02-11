La partita tra Bari e Spezia finisce 0-0 dopo un match combattuto al San Nicola. Nonostante alcune buone occasioni da entrambe le parti, nessuna squadra riesce a segnare e la partita si conclude senza vincitori. La zona salvezza rimane aperta, con i punti che pesano poco per entrambe.

Bari, 11 febbraio 2026 – Termina a reti inviolate la sfida salvezza al San Nicola tra Bari e Spezia. Diverse occasioni da entrambe ma nessuna decisiva. Per gli aquilotti si tratta del secondo pareggio di fila, che comunque non risolve la grave situazione in classifica. Donadoni sceglie un medio turnover con gli esordi di Bonfanti e Bellemo dal primo minuto e pure di Skjellerup che ben si è comportato nella precedente sfida casalinga contro la Virtus Entella; poi si rivedono Vignali e Mateju, oltre che Comotto. Parte bene lo Spezia con Bonfanti, all'esordio, che ci prova di testa al 5', ma il tiro è facile per Cerofolini, ma è al 10' l'occasione migliore con il grande intervento del portiere di casa sull'incornata di Hristov su azione d'angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bari-Spezia 0-0: diverse occasioni, nessuna decisiva per la salvezza

La Reggina ha ottenuto una vittoria importante sul campo della Nissa, grazie a una prestazione solida e numerose occasioni create.

Questa domenica lo Spezia sfida l'Entella nella ventitreesima giornata di Serie B.

Bari-Spezia 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Bari-Spezia di Mercoledì 11 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

LIVE Bari - Spezia 0-0: Bellemo vicino al gol al 22'22' - Ancora Spezia, ci prova Bellemo: il tiro del centrocampista viene respinto in corner da Cerofolini. 19' - Skjellerup nel vivo del gioco: viene lanciato da Romano e va a calciare ma viene murato ... primocanale.it

SKJELLERUP DOVREBBE TROVARE SPAZIO DALL'INIZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARI - SPEZIA Fischio d'inizio alle 20.00 Spezia Calcio - facebook.com facebook

#LNPB #SerieBKT // 24a gior. Bari-Spezia : 25 i biancorossi convocati x.com