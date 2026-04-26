Il pivot Leonardo Marini si prepara per il derby contro Catanzaro in programma questo venerdì. La squadra di Reggio Calabria punta a ottenere una vittoria in trasferta, che potrebbe permettere di chiudere la classifica al primo posto. La partita rappresenta un momento importante per entrambi i club, con la squadra ospite che cerca di consolidare la posizione e quella in trasferta che mira a rafforzare la propria posizione in classifica.

? Cosa sapere Il pivot Leonardo Marini è pronto per il derby contro Catanzaro questo venerdì.. La vittoria in trasferta permette alla Redel Reggio di chiudere primo in classifica.. In vista del derby contro Catanzaro questo venerdì, la Redel Reggio Calabria punta tutto sulla tenuta fisica e mentale del gruppo per chiudere in bellezza la stagione regolare. Il pivot Leonardo Marini ha rassicurato l’ambiente riguardo al suo stato di salute dopo il fastidio al ginocchio avvertito durante lo scontro con il Rende, confermando che il percorso di recupero è ormai in fase avanzata. Il recupero di Marini e il ritmo serrato della squadra. Dopo il successo ottenuto contro il Bari, gli occhi sono ora rivolti alla sfida fuori casa a Catanzaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redel Reggio: Marini è pronto per la sfida decisiva a Catanzaro

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