Nella piazza principale di Bari si è verificata una colluttazione tra gruppi di persone durante la quale sono state lanciate bottiglie contro i presenti. La scena ha causato il panico tra i bambini presenti in zona, con momenti di confusione e spavento. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la rissa e inseguire gli individui coinvolti, alcuni dei quali sono riusciti a fuggire prima di essere fermati.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti che hanno scagliato bottiglie contro i presenti?. Come hanno fatto i rissosi a sfuggire all'inseguimento delle forze dell'ordine?. Perché il farmacista locale accusa le autorità di una gestione fallimentare?. Quali misure prenderanno le autorità per proteggere le famiglie in piazza?.? In Breve Scontro avvenuto domenica alle ore 12:00 durante l'esibizione calcistica della Pink Bari.. Testimone Michele Antuofermo accusa le autorità per la gestione del degrado in piazza.. Polizia e militari hanno inseguito i fuggitivi tra i vicoli del centro murattiano.. La rissa ha coinvolto soggetti legati allo spaccio e al consumo di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, rissa con bottiglie in piazza Umberto: caos tra i bambini

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