Nella notte tra venerdì e sabato, in via della Maddalena a Genova, si è verificata una rissa nel centro cittadino. Durante lo scontro, sono state lanciate bottiglie e una persona è rimasta ferita, finendo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. La scena si è sviluppata intorno all’1:30, con alcuni coinvolti che sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un uomo è finito in codice giallo al pronto soccorso del San Martino dopo una violenta rissa scoppiata in via della Maddalena intorno alle 01:30 di ieri notte. L’episodio, che ha coinvolte circa 5 o 6 persone impegnate in uno scontro con bottiglie di vetro, si inserisce in un massiccio piano di controllo interforze che ha interessato l’intero centro storico di Genova, con pattuglie a piedi che hanno presidiato aree sensibili come i giardini Luzzati, salita Pollaiuoli e piazza Ferretto, oltre al quadrilatero tra via di San Donato, piazza delle Erbe, piazza Matteotti e vico Giustiniani. Dinamiche notturne e interventi nelle zone calde del centro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, rissa con bottiglie nel centro: ferito e fuga nel caos

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