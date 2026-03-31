Nel fine settimana, la polizia di Bari ha intensificato i controlli in città, identificando oltre 500 persone e arrestandone tre. Gli interventi sono stati accompagnati da inseguimenti nel centro cittadino. Le operazioni miravano a prevenire reati e a contrastare l’illegalità diffusa. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata in diverse zone della città, con controlli mirati e verifiche di identità.

Il bilancio delle attività messe in campo dalla Polizia nel fine settimana appena trascorso: verifiche anche nei locali e in centro scommesse Controlli intensificati nel fine settimana a Bari, dove la polizia di Stato ha rafforzato la presenza sul territorio con servizi mirati alla prevenzione dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa. Le attività, coordinate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno interessato diverse zone della città con l’impiego di numerose pattuglie. Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 526 persone, tra cui 175 con precedenti di polizia e 33 cittadini stranieri. Verificati anche 168 veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari, weekend di controlli a tappeto: oltre 500 identificati e tre arresti dopo inseguimenti in centro

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